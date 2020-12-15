Состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании рассмотрен вопрос «Об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы».

Отмечено, что реализация Госпрограммы, разработанной по поручению Первого Президента Республики – Елбасы Н.А.Назарбаева имеет стратегическое значение, поскольку агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики, формирующим продовольственную безопасность страны.

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» также указано на невозможность создания конкурентоспособной экономики без развитого сельского хозяйства.

В ходе заседания министерством сельского хозяйства доложено о положительном эффекте от реализации Госпрограммы, позволившим увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 1,4 раза и довести его в стоимостном выражении до 5,2 трлн. тенге.

Кроме того в 2 раза увеличились инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве, производительность труда – в 1,8 раза, экспорт сельхозпродукции и продуктов ее переработки – в 1,5 раза, а валовый выпуск продукции животноводства и растениеводства – в 1,4 раза.

Во многом этому способствовали выделяемые на поддержку сельхозтоваропроизводителей бюджетные средства, существенно улучшившие финансовое состояние субъектов агропромышленного комплекса.

Вместе с тем, по сведениям контролирующих и правоохранительных органов, действующая система субсидирования в отрасли животноводства недостаточно сбалансирована по отношению к мелким сельхозформированиям, производящим большую часть сельхозпродукции.

В рассматриваемой отрасли сохраняются проблемы износа средств производства, недостаточного применения передовых технологий и в обеспечении рационального использования финансовых средств.

Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере субсидирования и цифровой платформы «Qoldau.kz», посредством которой осуществляется подача заявок на получение субсидий, создает условия для различного рода злоупотреблений.

За период действия Госпрограммы выявлено 169 уголовных правонарушений, в том числе допускаются факты незаконного предоставления сельхозпроизводителям субсидий по фиктивным документам.

Таким образом, отдельные аспекты практической реализации Госпрограммы не согласуются с поручениями Главы государства, в особенности, в части задействования потенциала личных подсобных хозяйств в вертикальной кооперации, а также вовлечения их в создание региональных продуктовых хабов.

На заседании с предложениями по снижению коррупционных рисков в агропромышленном комплексе выступил Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев.

По итогам заседания Государственный секретарь Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль.