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    Состоялось заседание Комиссии по присуждению Госпремии РК в области науки и техники

    1 Июля 2021, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби в 2021 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Комиссия рассмотрела 16 работ, выдвинутых на соискание премии, а также ознакомилась с результатами государственной научно-технической экспертизы и экспертно-аналитических рекомендаций по следующим пяти секциям: медицинские и биологические науки, естественные науки, технические науки, гуманитарные науки, сельскохозяйственные науки.

    По итогам заседания утвержден перечень работ, прошедших предварительный отбор на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби в 2021 году, который будет опубликован в средствах массовой информации.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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