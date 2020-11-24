Состоялось заседание казахстанско-белорусского делового совета

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев принял участие в очередном заседании казахстанско-белорусского делового совета в режиме видеоконференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Беларуси.

На заседании, организованном при содействии посольства РК в РБ, выступили заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Нариман Абильшаиков, председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов, посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, представители министерств сельского хозяйства обеих стран и Белорусской универсальной товарной биржи. В работе Совета также приняли участие представители деловых кругов двух государств.

В этом году, в связи с мировым экономическим кризисом и пандемией COVID-2019 наблюдается снижение объёма в мировой торговле, который, отразился и в торговле между Казахстаном и Беларусью. Согласно данным Статкомитета РБ, в январе-сентябре 2020 г. товарооборот между нашими странами упал на 9,2 %, составив 604,4 млн. долларов, экспорт товаров из Казахстана в Беларусь снизился на 24,3%, составив 73,7 млн. долларов США, импорт из Беларуси в Казахстан уменьшился на 4,2% до 530,7 млн. долларов. В итоге, во взаимной торговле для Казахстана в текущем году сложилось отрицательное торговое сальдо в объеме 456,9 млн. долларов США.

В ходе Делового совета были подняты вопросы по увеличению взаимного товарооборота и расширению делового сотрудничества. Отмечалось, что необходимый потенциал для этого имеется, рынки Казахстана и Беларуси активно развиваются, а условия работы на них улучшаются из года в год. Так, в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing Business) Казахстан занимает 25 место (позиция улучшилась на 3 пункта) и работа по улучшению условий ведения бизнеса продолжается.