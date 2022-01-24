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Состоялось заседание Бюро Сената

24 Января 2022 15:37
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Состоялось заседание Бюро Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором была утверждена повестка очередного заседания Палаты, запланированного на 27 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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На заседании Палаты депутаты планируют рассмотреть вопрос принесения присяги сенатором Бейбитом Исабаевым.

Также будет рассмотрен проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» и законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан».

Они направлены в том числе на стимулирование участия лиц с инвалидностью в общественно-политических процессах.

Кроме того, в ходе заседания члены Бюро передали ряд законопроектов, поступивших раннее из Мажилиса в работу профильным комитетам. В их числе законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)».


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#Сенат   #Политика   #Маулен Ашимбаев  
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