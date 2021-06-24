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    Состоялось  третье заседание госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

    24 Июня 2021, 16:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крымбек Кушербаев провел третье заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На заседании рассмотрены вопросы организации работы региональных комиссий по полной реабилитации жертв политических репрессий.

    Основными спикерами выступили министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Канатбек Жайсанбаев, заместители акимов областей.

    В ходе выступлений заместителей акимов регионов – руководителей региональных комиссий прозвучали подробные доклады о содержании работы с учеными-экспертами, формировании баз данных репрессированных, создании карт мест захоронений, выстраивании деятельности ведомственных и государственных архивов. Отдельное внимание уделено вопросам имплементации общей методологии деятельности комиссий на местах.

    В ходе дискуссии членами Государственной комиссии отмечена необходимость развития межрегионального сотрудничества и обмена опытом между комиссиями, предложено создание площадок для обсуждения результативной практики работы с архивными материалами, формирования эффективных каналов поисково-исследовательской работы.

    Председатель Государственной комиссии Крымбек Кушербаев сделал акцент на необходимости формирования максимально благоприятных условий для изыскательской деятельности. Особо выделена задача по стимулированию труда ученых и их всесторонней поддержке.

    Государственный секретарь обратил внимание на то, что следует разрабатывать и запускать пилотные проекты по исследованию и восстановлению исторической цепочки событий в конкретных населенных пунктах, имеющих богатую историю и культурно-духовное наследие. Также важным аспектом работы региональных комиссий должно стать использование методов социально-демографического анализа и исторической ретроспективы.

    По итогам заседания акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей даны поручения, направленные на совершенствование методов и усиление работы региональных комиссий, повышение эффективности взаимодействия с учеными-исследователями, вовлечение активной общественности в изыскательскую работу.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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