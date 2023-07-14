Состоялось торжественное открытие подмостового пространства на левобережье Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Идея открытия подобных общественных пространств заключается в том, чтобы создать положительную атмосферу для занятия спортом. В приоритете - развитие массового спорта. Новое подмостовое пространство позволит улучшить городскую среду и качество жизни жителей, создавая новые возможности для общества, культуры, отдыха и развития городской инфраструктуры, передает МИА «Казинформ».

Здесь расположены 2 комплекта зрительских трибун, предназначенных для обеспечения комфортного размещения зрителей во время проведения различных мероприятий или спортивных соревнований, детские площадки, фитнес-зона и баскетбольные площадки.

Новое место для отдыха наполнено различными художественными элементами, росписями, что придает подмостовой зоне эстетическую привлекательность. Площадь выполненных художественных работ составляет 1850 кв.м.

Кроме того, установлена архитектурная подсветка, каменная брусчатка для создания декоративного и прочного покрытия зоны, выполнено тартановое покрытие с нанесение EPDM и озеленение территории. Для обеспечения безопасности жителей имеются камеры видеонаблюдения.

Также состоялось открытие памятника влюбленных с разрезанием ленты молодоженами. Вместе с тем, прошли игры по стритболу, асык и баскетболу.

В завершение мероприятия, для жителей города выступили артисты Городского Дворца Культуры и популярная группа «AIZaBi».