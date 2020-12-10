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    Состоялось первое заседание республиканского предвыборного штаба партии «Nur Otan»

    10 Декабря 2020, 20:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центральном аппарате партии «Nur Otan» в режиме видеоконференцсвязи состоялось первое заседание Республиканского предвыборного штаба, в состав которого вошли почти 400 человек из числа активистов партии и кандидатов в партийные списки, передает МИА «Казинформ».

    Как отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, помимо этого в 216 региональных предвыборных штабов будут задействованы порядка 7 тысяч граждан страны - это победители праймериз, общественные деятели, действующие депутаты и многие другие. Для каждого из них подготовлены индивидуальные агитационные планы и графики встреч с избирателями.

    Так, только в рамках Республиканского предвыборного штаба нуротановцами будет проведено более 300 мероприятий в 35 городах и 82 районах. В областях, городах и районах все 6,4 тысяч кандидатов также будут встречаться с избирателями. Общий охват с учетом онлайн-формата составит как минимум более 9 миллионов казахстанцев.

    По информации пресс-службы партии, сегодня также был запущен специальный сайт nurotan2021.kz, где размещены все предвыборные программы и партийные списки.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Политические партии Выборы-2021
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