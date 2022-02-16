Состоялось первое заседание по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Кыргызстаном

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15-16 февраля в Алматы прошло первое заседание Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой под сопредседательством и заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова и первого заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбека Кожошева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили текущую ситуацию во взаимной торговле и мерах по наращиванию товарооборота. В частности, стороны договорились активизировать работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров, в том числе посредством реализации проекта Индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-тилек» и реализации проектов и оптово-распределительных центров на территории Кыргызской Республики.

В рамках проекта ИТЛК участники рабочей группы обсудили ход реализации плана мероприятий по созданию комплекса. Была также достигнута договоренность разработать проект межправительственного соглашения по функционированию и механизму управления ИТЛК. По итогам заседания подписаны итоговый протокол и план мероприятий по двустороннему взаимодействию между уполномоченными органами Кыргызской Республики и Республики Казахстан по пресечению выдачи и распространения документов об оценке (подтверждении) соответствия выданных с нарушениями.Стороны договорились об оперативном информационном взаимодействии по выданным сертификатам и документам соответствия и их отмене. В частности, предусмотрен обмен информацией по протоколам испытаний и выданным документам.

В ходе обсуждения вопросов сотрудничества в области транспорта и транзита, участники рабочей группы согласовали обеспечение Государственной налоговой службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики с 16 февраля 2022 года электронными счетами-фактур товаров, экспортируемых в страны ЕАЭС. В случае отсутствия ЭСФ на перевозимый товар, Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан проводит контрольные мероприятия. При импорте товаров из Кыргызской Республики в Республику Казахстан по рисковым автотранспортным средства, контрольные мероприятия проводятся в пункте назначения. Вместе с тем, Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан с 1 апреля 2022 года при экспорте товаров в Кыргызскую Республику обеспечит наличие электронных сопроводительных накладных на перевозимый товар. В случае их отсутствия Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики проводит контрольные мероприятия.

В рамках усиления взаимодействия между фискальными органами в целях сокращения нарушений при взаимной торговле две страны договорились об ускоренном принятии мер в соответствии с национальным законодательством в отношении своих экспортеров. Также была достигнута договоренность об обмене сведениями по экспортерам, занижающим стоимость товаров. Одновременно главы делегаций согласовали вопрос установки мониторов в рабочих кабинетах для отслеживания ситуации по прохождению грузов на кыргызско-казахстанской государственной границе в режиме реального времени. Одной из ключевых стала договоренность о возобновлении с 21 февраля 2022 года регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом через территорию Казахстана из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. Для всех пассажиров обязательным будет являться наличие теста на COVID-19, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения Государственной границы Республики Казахстан или сертификата о вакцинации с использованием приложения «Путешествую без COVID-19». В завершение мероприятия стороны выразили готовность и далее прилагать совместные усилия в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса для достижения общих целей. Также стороны подтвердили готовность проведения в 2022 году Первого межрегионального форума и очередного заседания Делового совета в рамках предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях. Следующие заседания рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан условлено проводить на регулярной основе в различных городах, в том числе на приграничных территориях, включая контрольно-пропускные пункты.