Состоялось первое заседание Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось первое заседание Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции, сформированного в соответствии с новыми требованиями законодательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В его состав вошли ректор Академии госуправления при Президенте - Ерлан Абил, депутат Мажилиса Парламента - Айдос Сарым, председатель правления АО «Университет КазГЮУ им.М.Нарикбаева - Талгат Нарикбаев, а также ряд общественных деятелей и ученых - Мурат Абенов, Исидор Борчашвили, Марат Башимов, Какимжан Бишманов, Айнур Сабитова, Мэлс Семгалиев, Ербол Устемиров.

Также состоялось открытое голосование по избранию председателя Общественного совета. Им стал председатель правления АО «Республиканская газета« Егемен Qazaqstan» - Д. Кыдырали.