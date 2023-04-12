Состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям с участием Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане прошло первое заседание Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК под председательством Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее заседание задало очень серьезный старт для будущих преобразований. Глава государства поддержал большинство инициатив, озвученных учеными. У нас было четыре основных докладчика, которые поднимали вопросы системного характера, касающиеся роли академнаук, потребности реальной экономики в научных изысканиях. Также обсуждались вопросы развития ядерной энергетики, новых технологий, создания ториевых реакторов. Третий блок вопросов касался развития геномных технологий в свете обеспечения биологической безопасности. Последние вопросы в основном были направлены на обсуждение сохранения наследия, историко-археологических находок, а также прямого влияния наукоемкого производства в развитии социально-экономического потенциала страны», - сказал Дархан Ахмед-Заки во время круглого стола «Новые тренды развития науки».

По его мнению, все озвученные направления будут отражены в стратегических документах страны. Глава Комитета науки подчеркнул поддержку от Президента РК. По поручениям Касым-Жомарта Токаева, приняты меры по формированию новой роли Академии наук в развитии казахстанской системы науки, социальной поддержке ученых, в том числе по надбавкам и доплатам к научным степеням и званиям, а также новой формы финансирования обеспечения материально-технической базы лабораторий и научных центров.

«Под руководством и при поддержке Президента в последние годы был увеличен бюджет, выделяемый на науку. Уже в этом году размер достигает 158 млрд тенге, постепенно он будет увеличен до 240 млрд тенге. Те мероприятия, которые реализованы, имеют системный характер. Они касаются открытой модели науки, которая состоит из трех крупных компонентов. Это предоставление налоговых льгот, инвестиционных преференций для бизнеса, который хочет вкладываться в науку.

Второй блок касается развития университетской науки. В данном направлении по поручению Главы государства реализуется инициатива по созданию инжиниринговых центров и технопарков при вузах, запуск новых форм экосистем для поддержки инновационных проектов коммерциализации. Третий блок вопросов касается функционирования и обсуждения на уровне национальных советов приоритетных и актуальных направлений развития науки», - добавил Дархан Ахмед-Заки.



