Состоялось открытие II Международного театрального фестиваля «TEATRALL»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялось открытие II Международного театрального фестиваля «TEATRALL», в котором принимают участие 14 театров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году фестиваль приурочен к 90-летнему юбилею народного героя, народного артиста СССР и Казахстана, выдающегося режиссера театра и кино Азербайжана Мамбетова.

В фестивале участвуют 14 театров из шести стран, включая Казахстан. Публику будут радовать творческие коллективы Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева, Государственного музыкально-драматического театра имени Абай города Семей, театра традиционного искусства Алатау (Алматы), Санкт-Петербургского камерного театра, театра «Жастар» (Астана), молодежного театра «Дарига-ай» города Семей, музыкально-драматического театра Туркменистана имени Махтумкули, Кызылординского областного музыкально-драматического театра имени Н. Бекежанова, государственного театра драмы и комедии А. Мамбетова, Узбекского государственного Джизакского театра музыкальной драмы, Костанайского областного казахского драматического театра имени И. Омарова, Тбилисского государственного азербайджанского театра имени Гейдара Алиева, Кыргызского государственного академического театра драмы имени Т. Абдумомунова.

«Хочу поздравить вас с Днем Республики. Желаю благополучия нашему населению. В таком просторном здании проходит театральный фестиваль. Мы очень рады, что эти два события так совпали. С нами сегодня на фестивале присутствуют известный актер, режиссер Асанали Ашимов, аким столицы Алтай Кульгинов. То, что может располагаться в здании на выставке мы уместили в компактной голограмме. Речь идет о цифровой выставке, посвященной жизни и творчеству Азербайжана Мамбетова. Когда-то мы назывались просто Nomad City Hall, но мы захотели, чтобы наш театр носил имя выдающейся личности. Обсудив, пришли к решению, что театр будет носить имя Азербайжана Мамбетова», - сказал директор театра драмы и комедии имени А. Мамбетова Турсынбек Кабатов.

С открытием фестиваля гостей поздравил также аким Астаны Алтай Кульгинов.

«Сегодня мы приветствуем гостей из ближнего и дальнего зарубежья, любителей и ценителей искусства. Мы чествуем нашего режиссера Азербайжана Мамбетова, который внес неоценимый вклад в развитие театра. Всех поздравляю с открытием фестиваля, а также с Днем Республики», - сказал аким города.

Руководитель столичного управления культуры Санат Шапашов отметил, что фестиваль проходит уже второй год и носит название TEATRALL. По его словам, основная цель – привлечь больше посетителей в театры.

«На самом деле цены на билеты не такие дорогие. Некоторые театры стоят даже 500 тенге. Первая задача – привлечь зрителей массово, чтобы они получали порцию культуры. В постпандемийный период мы хотели поднять людям настроение, способствовать развитию театров. Тут образовывается свое комьюнити. Практически все театры здесь собрались. К нам приехали гости из Азербайджана, Грузии, Узбекистана, России. Присутствуют грузинские, российские критики», - добавил Санат Шапашов.

В ходе открытия фестиваля представлена уникальная голограмма – некая цифровая выставка, посвященная жизни и творчеству Азербайжана Мамбетова. В голограмму вошли личные вещи, документы, костюмы, медали, фотографии режиссера. Автор проекта Бауыржан Бактыгереев с помощью экспериментов добился такого результата. На выставке представлены около 30 экспонатов.

На торжественном открытии театральной недели зрителям представили спектакль «Ғасырдан да ұзақ күн» Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева. Также зрители смогут посмотреть спектакли, режиссером которых являлся Азербайжан Мамбетов. Торжественное закрытие фестиваля запланировано на 30 октября. Фестиваль пройдет в Казахском государственном театре драмы и комедии имени Мамбетова, Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева и в Музыкальном театре юного зрителя.