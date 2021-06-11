Состоялось очередное заседание Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 7-11 июня в г. Алматы состоялось 84-е заседание Правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу

Стороны продолжили подготовку проектов итоговых документов демаркации государственной границы и обсуждение проекта договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.

Следующее заседание запланировано в Республике Узбекистан.



