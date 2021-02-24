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    Состоялось очередное заседание Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии

    24 Февраля 2021, 17:31

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 18-24 февраля в Ташкенте (Республика Узбекистан) состоялось очередное заседание правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

    Стороны продолжили подготовку итоговых документов демаркации границы на участок в пределах Туркестанской области Республики Казахстан по смежеству с Сырдарьинской областью Республики Узбекистан.

    В ходе заседания Комиссии было осуществлено полевое обследование отдельных участков казахстанско-узбекской государственной границы в пределах Туркестанской области Республики Казахстан по смежеству с Ташкентской и Джизакской областями Республики Узбекистан.

    Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Следующее заседание запланировано в Республике Казахстан в марте 2021 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Узбекистан
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