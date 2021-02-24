Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Официально

Состоялось очередное заседание Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Февраля 2021, 17:31
Состоялось очередное заседание Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 18-24 февраля в Ташкенте (Республика Узбекистан) состоялось очередное заседание правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Стороны продолжили подготовку итоговых документов демаркации границы на участок в пределах Туркестанской области Республики Казахстан по смежеству с Сырдарьинской областью Республики Узбекистан.

В ходе заседания Комиссии было осуществлено полевое обследование отдельных участков казахстанско-узбекской государственной границы в пределах Туркестанской области Республики Казахстан по смежеству с Ташкентской и Джизакской областями Республики Узбекистан.

Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Следующее заседание запланировано в Республике Казахстан в марте 2021 года.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС