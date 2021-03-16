Состоялось III совещание министров сельского хозяйства стран Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеоконференция руководителей МСХ Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, прошедшая в рамках подготовки к Саммиту ООН по продовольственным системам, была посвящена вопросам внедрения инноваций в АПК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Онлайн-совещание организовало министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, в мероприятии кроме министров также приняли участие генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Дунъюй Цюй и его заместитель и Владимир Рахманин. Казахстанское ведомство представил и.о. министра сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

Цель совещания – проведение диалога государств-членов ФАО в преддверии саммита, запланированного на сентябрь текущего года. В свою очередь, Саммит ООН по продовольственным системам был инициирован Генеральным секретарем организации А. Гутерришем в связи с необходимостью скорейшего решения системных проблем в сфере производства и переработки мирового продовольствия. По данным ООН, отрасль АПК последние 50 лет все ближе подбирается к точке, где вредное воздействие сельского хозяйства превзойдет его пользу для человека.

В своем выступлении гендиректор ФАО отметил, что постоянно растущий спрос на продовольствие стимулирует неуклонное расширение промышленного производства продуктов питания с использованием средств агрохимии, нефтехимии и электроэнергии. Поэтому на АПК уже сегодня приходится около четверти всех парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу. Эрозия и засоление почв, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды также становятся все более очевидными последствиями роста производства продовольствия, особенно, в Центральной Азии.

«В этой связи Генеральный секретарь ООН намеревается призвать государства-члены ФАО к внедрению инноваций, как наиболее эффективному способу сделать продовольственные системы экологически, социально и экономически устойчивыми. Поэтому он принял решение созвать в сентябре этого года Саммит по продовольственным системам» , - пояснил Дунъюй Цюй.

Айдарбек Сапаров в своем выступлении подчеркнул, что Правительство Казахстана намерено воспользоваться имеющейся возможностью и превратить страну в региональный продовольственный хаб. Поэтому Минсельхоз Казахстана разделяет инициативу ООН касательно преобразования отрасли сельского хозяйства.

Сейчас в Казахстане разрабатывается Национальный проект по развитию АПК на предстоящие 5 лет, основная цель которого – обеспечение устойчивого развития отрасли как единой агропродовольственной системы, в том числе за счет развития агронауки, цифровизации и рационального использования земельных ресурсов.

«В рамках Нацпроекта будут созданы 7 крупных продовольственных экосистем по приоритетным направлениям – производство и переработка зерновых и масличных культур, фруктов и овощей, сахара, мяса и молока. Это будет способствовать стабилизации ситуации в вопросах поставки продовольствия не только на внутренний рынок, но и на рынки соседних государств. Учитывая, что к разработке документа привлечена компетентная международная организация ФАО, в документе будут учтены принципы и подходы развития продовольственных систем, устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, предусмотренные Целями устойчивого развития ООН» , заверил и.о. министра сельского хозяйства РК.

Кроме этого, он сообщил, что Правительство Казахстана прилагает значительные усилия для развития сектора информационно-коммуникационных технологий. Госпрограмма «Цифровой Казахстан» фокусируется на построении цифрового государства, оцифровке отраслей, развитии человеческого капитала и создании инновационной экосистемы.

«На государственном уровне автоматизированы госуслуги, интенсивно внедряются элементы точного земледелия: электронные карты полей, точные метеоданные, сенсоры и датчики, космомониторинг и другие решения. Таким образом, использование инноваций в продовольственных системах поможет решить проблемы, которые слишком долго были бременем» , - сказал А. Сапаров .

Поэтому, по его словам, Казахстан поддерживает идею проведения Саммита по продовольственным системам и готов способствовать преодолению цифрового разрыва и достижению важнейших аспектов устойчивого развития.