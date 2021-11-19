Состоялось 16 встреч руководителей министерств с представителями гражданского общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 по 19 ноября 2021 в преддверии X Гражданского форума прошли 16 отраслевых онлайн-встреч руководителей министерств с представителями неправительственных организаций. Об этом передает МИА «Казинформ».

С руководителями общественных организаций встретились министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, министр экологии, геологимистр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр юстиции Марат Бекетаев, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, вице-министр энергетики Асет Магауов, министр национальной экономики Асет Иргалиев, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Анар Жаилғанова, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.

Целью проведения встреч является открытый диалог руководителей центральных государственных органов с представителями неправительственного сектора.

По словам организаторов, впервые за всю историю проведения гражданских форумов во встречах с активистами принимало такое количество руководителей центральных госорганов – 16. Это свидетельствует о том, что госорганы стали более открытыми во взаимодействии с обществом и не только в повышении осведомленности общественности о реализуемых государством программах и инициативах, но и принятии во внимание и работу их предложений и рекомендаций, что говорит об успешной реализации принципов «слышащего государства». Стоит отметить, что взаимодействие с НПО дает возможность государственным органам оперативно реагировать и решать актуальные вопросы населения.

В ходе встреч обсуждались вопросы по взаимодействию государства и гражданского общества в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, профилактической работе по ликвидации преступлений и ЧС, разработки соответствующих рекомендаций и планов совместных действий по противодействию коррупции и коронавирусной инфекции, развития агропромышленного комплекса, широкого использования цифровых технологий, возобновляемых источников энергии и другие.

Встречи проходили в онлайн-формате на площадке ZOOM с онлайн-трансляцией на Facebook. На онлайн-встречи в ZOOM зарегистрировались более 1000 представителей гражданского общества со всех регионов Казахстана, бизнеса, СМИ и квазигосорганов. Охват прямых эфиров на Facebook составил порядка 4000 просмотров.

Напомним, что Х Гражданский форум стартует в столице Казахстана в онлайн-формате 22-24 ноября и продолжит работу в городе Алматы 25-26 ноября уже в офлайн-формате.

Мероприятия форума посвящены вопросам развития демократических процессов, реализации в Казахстане целей устойчивого развития ООН, а также основным задачам социума, государства и бизнеса в их достижении. Программа Форума охватывает широкий спектр тем, интересных экспертов и участников. Также в рамках Форума будут организованы более 30 дискуссионных площадок, экспертных обсуждений, фасилитационных и панельных сессий.

Ссылки на запись онлайн-трансляций

1. Встреча с вице-министром финансов РК Маратом Султангазиевым: https://youtu.be/CGu6yRXKx9Y

2. Встреча с председателем Агентства РК по противодействию коррупции Маратом Ахметжановым: https://fb.watch/9nmyaVbfyp/

3. Встреча с министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешевым: https://fb.watch/9nmBia_u60/

4. Встреча с заместителем министра внутренних дел РК Муратом Баймукашевым: https://fb.watch/9nmCXKem-x/

5.Встреча с министром культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой: https://fb.watch/9nmEk_rYOb/

6.Встреча с министром образования и науки РК Асхатом Аймагамбетовым: https://fb.watch/9nmFl57ub0/

7.Встреча с министром юстиции РК Маратом Бекетаевым:https://fb.watch/9nmGLGDb1j/

8. Встреча с министром по чрезвычайным ситуациям РК Юрием Ильиным: https://fb.watch/9nmIbTScf2/

9. Встреча с министром сельского хозяйства РК Ерболом Карашукеевым: https://fb.watch/9nmJcN6PQ_/

10.Встреча с первым вице-министром министерства здравоохранения РК Маратом Шорановым: https://fb.watch/9nmKvqhIx0/

11. Встреча с вице-министром министерства энергетики РК Асетом Магауовым: https://fb.watch/9nmM3KbLRg/

12.Встреча с министром Национальной экономики РК Асетом Иргалиевым: https://fb.watch/9nmNuAcUiV/

13. Встреча с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным: https://fb.watch/9nmOM8joIK/

14. Встреча с председателем Агентства РК по делам государственной службы Анарой Жаилгановой: https://fb.watch/9nmQxRw3uC/

15. Встреча первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасова: https://fb.watch/9nmSwWW6AW/

16.Встреча с министром торговли и интеграции РК Бахытом Султановым: https://fb.watch/9nmTM80IX5/



