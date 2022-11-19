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    Состоялись встречи председателя ЦИК РК  с председателями ЦИК Узбекистана и Азербайджана

    19 Ноября 2022, 10:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии выборов Президента Республики Казахстан состоялись встречи председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлана Абдирова с председателем ЦИК Узбекистана Зийниддином Низамходжаевым и председателем ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

    В ходе встреч председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров ознакомил председателей ЦИК обеих стран с особенностями основных этапов электоральной кампании, в частности, итогами выдвижения и регистрации кандидатов в Президенты, ходом предвыборной агитации, количестве избирателей и избирательных участков, итогах аккредитации международных наблюдателей на выборы Президента Республики Казахстан.

    По окончанию встречи был проведен брифинг для СМИ.
    Азербайджан Узбекистан ЦИК Президентские выборы - 2022
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