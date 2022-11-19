Состоялись встречи председателя ЦИК РК с председателями ЦИК Узбекистана и Азербайджана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии выборов Президента Республики Казахстан состоялись встречи председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлана Абдирова с председателем ЦИК Узбекистана Зийниддином Низамходжаевым и председателем ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

В ходе встреч председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров ознакомил председателей ЦИК обеих стран с особенностями основных этапов электоральной кампании, в частности, итогами выдвижения и регистрации кандидатов в Президенты, ходом предвыборной агитации, количестве избирателей и избирательных участков, итогах аккредитации международных наблюдателей на выборы Президента Республики Казахстан.

По окончанию встречи был проведен брифинг для СМИ.



