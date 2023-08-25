Состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана в узком формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«От всей души приветствую Вас в нашей столице. Ваш визит имеет большое значение с точки зрения продвижения истинно дружественных взаимоотношений между нашими братскими государствами. Мы с полным основанием говорим о стратегическом партнерстве, о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Сам факт Вашего прибытия для открытия Дней таджикской культуры в Астане говорит о многом. Я очень высоко ценю Ваш визит», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи.

Эмомали Рахмон поблагодарил Главу государства за приглашение.

«Большое спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, за приглашение, радушный прием, гостеприимство. Прежде всего, хотел бы сегодня с Вами обсудить состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы», - отметил Президент Таджикистана.