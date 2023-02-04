Состоялась жеребьевка матча Чили - Казахстан в Кубке Дэвиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Ла-Серене состоялась жеребьевка игры Чили – Казахстан в рамках квалификационного этапа «Кубка Дэвиса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В первый игровой день 4 февраля в 21:00 по времени Астаны начнется с противостояние Тимофея Скатова и Кристиана Гарина, после этого на корт выйдут Александр Бублик и Николас Жарри.

На следующий день 5 февраля матчи начнутся в 20:00 по времени Астаны. Запланированы три игры: сначала Александр Недовесов и Андрей Голубев в парном матче померятся силами с Алехандро Табило и Томасом Бариосом, затем Бублик встретится с Гарином, а после соперником Скатова должен выступить Жарри.





Фото: ktf.kz



