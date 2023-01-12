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    Состоялась жеребьевка Australian Open 2023

    12 Января 2023, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны итоги жеребьевки Открытого чемпионата Австралии в женском и мужском одиночном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Соревнования стартуют 16 января.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (23 WTA) на старте сразится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (67 WTA). Юлия Путинцева (51 WTA) в первом круге сыграет против румынки Сораны Кырстя (43 WTA).

    В мужской сетке лидер казахстанской команды Александр Бублик (36 АТР) начнет свой путь с матча против испанца Алехандро Давидович-Фокина (32 АТР).

    С полной версией турнирной сетки можно ознакомиться по ссылке.

    Жеребьевка Australian Open 2023 в парном разряде пройдет позже.

    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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