Состоялась встреча Премьер-Министра РК Алихана Смаилова с представителями среднего бизнеса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Встреча состоялась с предпринимателями из Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай и Улытау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что у казахстанских предприятий есть возможность нарастить поставки продукции обрабатывающей промышленности на внутренний рынок более чем на $46 млрд. В частности, есть большой спрос на товары нефтегазового машиностроения (арматура, насосы, оборудование), строительные материалы (обои, линолеум, ламинат, керамика), одежду и обувь, удобрения и т.д.

Для поддержки и стимулирования предпринимателей Правительство принимает меры по развитию инфраструктуры, предоставлению льготного финансирования и заключению офтейк-контрактов, в рамках которых отечественные производители могут получать налоговые льготы, субсидии и другие виды поддержки.

В ходе встречи представители среднего бизнеса рассказали о своей деятельности и подняли ряд проблемных вопросов. Так, были презентованы проекты по строительству завода горячего цинкования металлоизделий мощностью более 40 тыс. тонн продукции в год; созданию животноводческого комплекса на 10 тыс. голов скота с убойным цехом, охлаждаемыми складами, последующей переработкой мяса и реализацией колбасных изделий; строительству учебно-тренировочного центра по горным лыжам, фристайлу и сноуборду с искусственным оснежением, а также ряд других.

Вместе с тем были обсуждены вопросы льготного кредитования и субсидирования, кормозаготовки, строительства дорог, оптово-распределительных центров и овощехранилищ. Кроме того, подробно рассмотрены вопросы развития курортных зон озер Алаколь и Балхаш.

В частности, директор ТОО «Alakol Kazakhstan» Елена Асылбекова высказалась о необходимости обеспечения стабильного электроснабжения туристических объектов, подведения центрального водоснабжения и канализации, расширения авиасообщения, а также улучшения качества связи и интернета в зонах отдыха.

Еще одной актуальной темой стало развитие овцеводства. Глава компании ТОО «Eurasia Agro Semey» Ерлан Мукашев отметил высокий потенциал увеличения поголовья до 50-100 млн голов с параллельным развитием переработки сырья. По его словам, это может перевести Казахстан в разряд крупнейших экспортеров овец, мяса ягнятины и баранины. Предприниматель также озвучил идею создания национального бренда казахстанской ягнятины и баранины, попросив оказать комплексную поддержку соответствующей бизнес-инициативы по линии ключевых уполномоченных госорганов.

Премьер-Министр подчеркнул, что Карагандинская, Восточно-Казахстанская области, области Абай и Ұлытау имеют огромный потенциал для развития среднего бизнеса. В целом за последние три года в данных регионах различными мерами господдержки охвачено более 17 тыс. проектов.

«По предпринимательству у нас хорошая динамика. Доля МСБ в экономике выросла до 36,5%, а число занятых в этой сфере людей – на 18%. Мы должны поддерживать данный тренд через решение конкретных насущных проблем, которые бизнес ставит», — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства добавил, что в настоящее время в республике сокращаются избыточные регуляторные требования к бизнесу, а также проводится автоматизация госконтроля и надзора, что позволит уже со следующего года назначать проверки без участия человека на основании систем управления рисками. Это снизит количество проверок и повысит их эффективность в целом.

В заключение Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам тщательно изучить озвученные предложения предпринимателей и проработать решение поднятых в ходе встречи проблемных вопросов.