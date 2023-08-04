Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Состоялась встреча Премьер-Министра РК Алихана Смаилова с представителями среднего бизнеса

    4 Августа 2023, 16:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Встреча состоялась с предпринимателями из Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай и Улытау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

    Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что у казахстанских предприятий есть возможность нарастить поставки продукции обрабатывающей промышленности на внутренний рынок более чем на $46 млрд. В частности, есть большой спрос на товары нефтегазового машиностроения (арматура, насосы, оборудование), строительные материалы (обои, линолеум, ламинат, керамика), одежду и обувь, удобрения и т.д.

    Для поддержки и стимулирования предпринимателей Правительство принимает меры по развитию инфраструктуры, предоставлению льготного финансирования и заключению офтейк-контрактов, в рамках которых отечественные производители могут получать налоговые льготы, субсидии и другие виды поддержки.

    В ходе встречи представители среднего бизнеса рассказали о своей деятельности и подняли ряд проблемных вопросов. Так, были презентованы проекты по строительству завода горячего цинкования металлоизделий мощностью более 40 тыс. тонн продукции в год; созданию животноводческого комплекса на 10 тыс. голов скота с убойным цехом, охлаждаемыми складами, последующей переработкой мяса и реализацией колбасных изделий; строительству учебно-тренировочного центра по горным лыжам, фристайлу и сноуборду с искусственным оснежением, а также ряд других.

    Вместе с тем были обсуждены вопросы льготного кредитования и субсидирования, кормозаготовки, строительства дорог, оптово-распределительных центров и овощехранилищ. Кроме того, подробно рассмотрены вопросы развития курортных зон озер Алаколь и Балхаш.

    В частности, директор ТОО «Alakol Kazakhstan» Елена Асылбекова высказалась о необходимости обеспечения стабильного электроснабжения туристических объектов, подведения центрального водоснабжения и канализации, расширения авиасообщения, а также улучшения качества связи и интернета в зонах отдыха.

    Еще одной актуальной темой стало развитие овцеводства. Глава компании ТОО «Eurasia Agro Semey» Ерлан Мукашев отметил высокий потенциал увеличения поголовья до 50-100 млн голов с параллельным развитием переработки сырья. По его словам, это может перевести Казахстан в разряд крупнейших экспортеров овец, мяса ягнятины и баранины. Предприниматель также озвучил идею создания национального бренда казахстанской ягнятины и баранины, попросив оказать комплексную поддержку соответствующей бизнес-инициативы по линии ключевых уполномоченных госорганов.

    Премьер-Министр подчеркнул, что Карагандинская, Восточно-Казахстанская области, области Абай и Ұлытау имеют огромный потенциал для развития среднего бизнеса. В целом за последние три года в данных регионах различными мерами господдержки охвачено более 17 тыс. проектов.

    «По предпринимательству у нас хорошая динамика. Доля МСБ в экономике выросла до 36,5%, а число занятых в этой сфере людей – на 18%. Мы должны поддерживать данный тренд через решение конкретных насущных проблем, которые бизнес ставит», — сказал Алихан Смаилов.

    Глава Правительства добавил, что в настоящее время в республике сокращаются избыточные регуляторные требования к бизнесу, а также проводится автоматизация госконтроля и надзора, что позволит уже со следующего года назначать проверки без участия человека на основании систем управления рисками. Это снизит количество проверок и повысит их эффективность в целом.

    В заключение Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам тщательно изучить озвученные предложения предпринимателей и проработать решение поднятых в ходе встречи проблемных вопросов.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Правительство РК Премьер-министр РК Бизнес
    Новости по теме
    Новости по теме
    Прием заявок на включение в реестр субъектов социального предпринимательства стартует в Астане
    Вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет - Премьер
    На объектах «АрселорМиттал Темиртау» погибло свыше 100 человек за 15 лет - Алихан Смаилов
    Все ответственные лица будут наказаны - Алихан Смаилов об аварии на шахте «Казахстанская»
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области