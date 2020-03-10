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Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина

10 Марта 2020 22:52
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Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента России Владимира Путина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Первого Президента РК – Елбасы Айдоса Укибая.

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«Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Подробности чуть позже на сайте http://Elbasy.kz», - написал Айдос Укибай.

Ранее сообщалось, что Первый Президент Казахстана - Елбасы прибыл в Российскую Федерацию. В ходе визита Нурсултан Назарбаев также посетит выездную выставку «Н. Назарбаев – архитектор евразийской интеграции» на площадке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.


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Ключевые слова: Россия, Первый Президент - Елбасы,
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