Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента России Владимира Путина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Первого Президента РК – Елбасы Айдоса Укибая.

«Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Подробности чуть позже на сайте http://Elbasy.kz», - написал Айдос Укибай.

Ранее сообщалось, что Первый Президент Казахстана - Елбасы прибыл в Российскую Федерацию. В ходе визита Нурсултан Назарбаев также посетит выездную выставку «Н. Назарбаев – архитектор евразийской интеграции» на площадке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.