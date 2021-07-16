Состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и России

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Состоялась очередная встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии и Российской Федерации в рамках формата C5+1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках утвержденной повестки дня стороны обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества и региональной безопасности. Рассмотрены совместные меры по преодолению последствий пандемии COVID-19 и восстановлению экономической активности.

По итогам встречи принято Совместное заявление министров иностранных дел государств Центральной Азии и России по ситуации в Афганистане.



