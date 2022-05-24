Состоялась видеоконференция глав оборонных ведомств ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме видеоконференцсвязи министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в очередном заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе заседания главы оборонных ведомств обменялись мнениями по вызовам и угрозам военной безопасности в регионах коллективной безопасности, а также мерам по противодействию им. Также обсуждены меры по совершенствованию системы кризисного реагирования и развитию миротворческого потенциала в рамках организации.

«Считаем необходимым активизировать работу по подключению ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, что было отмечено Президентом Казахстана на саммите 16 мая. Это не только укрепит правосубъектность ОДКБ, но и послужит развитию миротворческого потенциала организации через практическое участие в международных операциях по поддержанию мира», - сказал на заседании министр обороны Казахстана.

По итогам встречи принят план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год. Утверждены положения о базовых учебно-методических организациях по подготовке военных кадров по специальностям радиоэлектронной борьбы и базовой научно-исследовательской организации государств – членов ОДКБ в области исследования проблем развития радиоэлектронной борьбы.

Очередное заседание Совета министров обороны ОДКБ планируется провести во втором полугодии 2022 года на территории Республики Армения.



