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    Состоялась третья встреча интеллектуального пространства Jana Qazaqstan

    17 Ноября 2022, 20:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дискуссия на тему «Современные войны памяти» прошла сегодня в ходе третьей встречи участников интеллектуального пространства «Jana Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Дата проведения 17 ноября была выбрана не случайно. Именно в этот день по инициативе ЮНЕСКО отмечается Всемирный день философии. По словам участников дискуссии, организация такой встречи в этот день – это способ отдать дань уважения философии, которая учит человека критическому мышлению, конструктивному обмену мнениями и поиску истины.

    Спикерами встречи выступила доктор философских наук, заведующая кафедрой философии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Кульшат Медеуова, а также доктор философии, лектор Эксетерского университета Нелли Бекус.
    Общество Новый Казахстан
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