Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Состоялась третья встреча интеллектуального пространства Jana Qazaqstan

17 Ноября 2022, 20:54
Состоялась третья встреча интеллектуального пространства Jana Qazaqstan
17 Ноября 2022, 20:54

Состоялась третья встреча интеллектуального пространства Jana Qazaqstan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дискуссия на тему «Современные войны памяти» прошла сегодня в ходе третьей встречи участников интеллектуального пространства «Jana Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Дата проведения 17 ноября была выбрана не случайно. Именно в этот день по инициативе ЮНЕСКО отмечается Всемирный день философии. По словам участников дискуссии, организация такой встречи в этот день – это способ отдать дань уважения философии, которая учит человека критическому мышлению, конструктивному обмену мнениями и поиску истины.

Спикерами встречи выступила доктор философских наук, заведующая кафедрой философии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Кульшат Медеуова, а также доктор философии, лектор Эксетерского университета Нелли Бекус.



Новости по теме
Жозеп Боррель дал оценку политическим реформам в Казахстане
Президент Казахстана призвал молодежь вместе строить толерантное и передовое общество
Читайте также
Число нуждающихся в АСП семей сокращается в Актюбинской области
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
В каких регионах Казахстана наблюдается рост рождаемости
Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
Трехкомнатную квартиру получит семья столичного пожарного, вынесшего из огня людей
Сельские жители в Абайской области страдают из-за медленного интернета
Новости партнеров
Популярное
1 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
2 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
3 Миллионерами стали 64 казахстанских педагога
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору