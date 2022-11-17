Состоялась третья встреча интеллектуального пространства Jana Qazaqstan

17 Ноября 2022, 20:54

17 Ноября 2022, 20:54

Состоялась третья встреча интеллектуального пространства Jana Qazaqstan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дискуссия на тему «Современные войны памяти» прошла сегодня в ходе третьей встречи участников интеллектуального пространства «Jana Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Дата проведения 17 ноября была выбрана не случайно. Именно в этот день по инициативе ЮНЕСКО отмечается Всемирный день философии. По словам участников дискуссии, организация такой встречи в этот день – это способ отдать дань уважения философии, которая учит человека критическому мышлению, конструктивному обмену мнениями и поиску истины.

Спикерами встречи выступила доктор философских наук, заведующая кафедрой философии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Кульшат Медеуова, а также доктор философии, лектор Эксетерского университета Нелли Бекус.