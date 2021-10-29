Состоялась презентация ​​книги «Антропологические очерки казахского народа и его предков»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев принял участие в презентации ​​книги академика Национальной академии наук, доктора исторических наук, профессора Оразака Смагулова «Антропологические очерки казахского народа и его предков», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Акорды.

Фундаментальное исследование, которое открывает предисловие Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, вышло в свет на казахском, русском, турецком и английском языках.

Мероприятие прошло в новом здании Международной тюркской академии. Академия, вносящая большой вклад в изучение истории, языка, литературы, культурного наследия тюркских народов, выступила инициатором издания данной научной работы.

В своем выступлении Госсекретарь отметил, что опубликованное научное издание в полной мере охватывает хронику истории и генеологии казахского народа.

– Ценность этой работы заключается в том, что она последовательно и точно описывает взаимосвязь развития нашего народа и казахской степи, доказывает, что территориальная целостность нашей священной земли неразрывно связана с единством казахского народа и служит духовным оплотом в защите нашей государственности и национальных интересов, – сказал Крымбек Кушербаев.

В комплексном исследовании приведены научные доказательства того, что на протяжении пяти тысячелетий генеалогическая родословная нашего народа неразрывно связана с Великой степью. В книге не только дан всесторонний анализ происхождения казахского народа, но и представлены новые сведения об истории предков тюркских народов, их родственных связях и общей истории.



