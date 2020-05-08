Состоялась онлайн-выставка, посвященная творчеству акмолинских писателей-участников ВОВ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На странице музея литературы и искусства в сети Facebook прошла онлайн-выставка «Майдангер ақын-жазушылар», посвященная творчеству акмолинских писателей - очевидцев тех событий. Об этом передает управление внутренней политики.

С первых же дней грандиозной битвы 90 писателей и поэтов Казахстана встали в один строй со всем сражающимся. Более тысячи писателей принимали участие в боевых действиях на фронтах, «пером и автоматом» защищая родную землю.

Среди плеяды литераторов достойное место занимают книги акмолинских писателей Малика Габдуллина, Жумагали Саина, ставшие классикой казахской литературы.

«О друзьях, товарищах» - так называется одно из произведений фронтовика-писателя Героя войны, любимца народа, воина-гвардейца Малика Габдуллина. Из-под его пера вышел целый ряд художественных произведений, посвященных военным годам – «Мои фронтовые друзья», «Золотая звезда», «Фронтовые очерки», «Будни войны», «Грозные годы».

Много писал на тему войны и Жумагали Саин. По возвращении с фронта после ранения поэт написал большой цикл стихотворений о героических подвигах своих боевых друзей. Объединенные в сборнике «Походные песни», они были изданы в 1944 году. Продолжая работать над темами Великой Отечественной войны, Жумагали Саин в 1948 году издал новую книгу стихов «Айгак», в нее вошли лирические стихи «Встреча на фронте», «У Днепра», «После боя», «Кинжал», «Песни раненого партизана» и др.

Кокена Шакеева по праву называли народным акыном. По рассказам очевидцев, и на фронте, и на службе неизменной спутницей Кокена Шакеева была небольшая складная домбра. С нею он часто выступал перед солдатами: исполнял героические эпосы, импровизации о фронтовых буднях. Сохранились поэтические письма с фронта, которые поныне декламируются внуками и правнуками.

Большая часть произведений Кокена-серэ и Кокена-сал о любви к родному краю и его природе. В их числе «Көкшетаудың ұлымын!», «Көкшем менің!».

Сегодня каждая из книг стала поистине частицей самого народа и историей страны в целом.



