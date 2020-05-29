Состоялась онлайн-конференция «Н.А. Назарбаев и международные инициативы Казахстана: практика и приоритеты»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 мая прошла международная научно-практическая онлайн-конференция «Н.А. Назарбаев и международные инициативы Казахстана: практика и приоритеты», организованная Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы совместно с акиматом Акмолинской области и Кокшетауским государственным университетом им. Ш.Уалиханова, передает МИА «Казинформ».

В работе конференции приняли участие представители казахстанской государственно-политической, деловой и научной элиты, дипломатических представительств и миссий, аккредитованных в Казахстане, региональных государственных вузов, а также эксперты из России, США, Турции, Швейцарии и других стран.

Основные направления конференции:

• Глобальные инициативы Елбасы Н.А. Назарбаева в укреплении международной безопасности.

• Казахстан и мега-региональная безопасность: вызовы и риски.

• Путь к безъядерному миру: инициативы Елбасы.

• «Мир. XXI век»: манифест новой эры глобального сотрудничества.

• Миротворческая миссия Казахстана.

Мероприятие проведено при поддержке Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы с целью привлечения экспертного сообщества и молодых ученых к обсуждению роли и значимости инициатив Н.А. Назарбаева в укреплении стабильности и мира, ключевых вопросов обеспечения региональной безопасности в контексте трансформации международных отношений.

Открыл мероприятие модератор конференции, директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов. Поприветствовав и представив участников – представителей казахстанской государственно-политической, деловой и научной элиты, дипломатических представительств и миссий, региональных государственных вузов, экспертов из Польши, России, США, Турции, Швейцарии и других стран – он зачитал приветственное слово Руководителя Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы, доктора политических наук, профессора Махмуда Касымбекова, адресованное участникам и гостям конференции.

«…Выдающиеся качества политического лидера планетарного уровня, смелость и новизна, креативность взглядов, уникальные способности выдвигать идеи глобального масштаба – такова общепринятая оценка деятельности Н.А. Назарбаева со стороны многих глав ведущих государств мира и международных организаций. Поэтому Елбасы справедливо по праву считается автором концепции многовекторной внешней политики, ориентированной на укрепление основ равноправного и мирного сосуществования государств в международном пространстве. Последовательность и рациональность, твердость решений и идей Н.А. Назарбаева утвердили международный статус Казахстана как лидера глобального антиядерного движения, эффективной площадки открытого диалога представителей мировых религий и конфессий, обсуждения миротворческих процессов, генератором мегарегиональных интеграционных тенденций на евразийском экономическом пространстве, сближения интересов сотрудничества тюркоязычных государств и многие другие. Сегодня спустя десятилетия актуальность инициатив Елбасы только возрастает, поскольку в современном мире еще сохраняются угрозы международной стабильности, остаются острыми региональные, межэтнические и межконфессиональные конфликты. Нет сомнений в том, что доклады и выступления участников конференции позволят прочувствовать историческую значимость принципов внешнеполитического курса государства и определить выдающуюся роль и неоценимый вклад Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в обеспечении высокого позиционирования страны в международном сообществе», – отмечалось в обращении М.Касымбекова.

Пленарная часть конференции началась с основного доклада А.М. Рахимжанова на тему «Международные инициативы Первого Президента Республики Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаева в контексте внешней политики государства». В своем выступлении спикер сформулировал подходы к формированию международных инициатив Елбасы, подробно остановившись на шести крупных направлениях и обозначив их: «инициативы, направленные на равноправное участие Казахстана в двусторонних и многосторонних отношениях», «активное участие Казахстана в продвижении идей и инициатив, направленных на формирование и обеспечение региональной и глобальной безопасности», «мегарегиональные интеграционные процессы», «миротворческие инициативы Елбасы, нашедшие свое воплощение во внешнеполитическом курсе страны», «культурологические инициативы», «расширение и углубление тюркского сотрудничества».

«Благодаря усилиям Первого Президента Казахстана — Елбасы Нурсултана Назарбаева, посвятившего жизнь служению своему народу, Казахстан известен в мире многовекторной мирной внешней политикой, основанной на принципах баланса и прагматизма, при соблюдении всех международных обязательств. Наш путь развития получил признание во всем мире как казахстанская модель, или модель Назарбаева, и мы, несомненно, продолжим этот путь», – резюмировал Амерхан Рахимжанов.

В адрес участников конференции поступило приветственное обращение от акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева:

«Глобальные проекты Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева признаны во всем мире. Председательство в международных организациях, таких как СНГ, ШОС, ЕврАзЭС, ОБСЕ, ОИС, отражает престиж страны на международном уровне. Как отмечают европейские политические деятели и представители научных кругов: «Н.А. Назарбаев наравне с политической элитой страны и ее населением сделал Казахстан, по сравнению с остальными государствами Центральной Азии, наиболее готовым к проведению масштабных демократических реформ эволюционным путем, исключающим опасные революционные потрясения. …Мудрость и политическая дальновидность нашего Первого Президента заслужили уважение и признание мирового сообщества, побудив его прислушиваться к мнению молодого по историческим меркам государства. Поэтому, несмотря на прекращение его президентских полномочий, опыт и знания, взгляды и советы Елбасы по-прежнему очень актуальны и востребованы на мировой политической арене», – подчеркнул он в своей речи.

С докладом на тему «Законодательное обеспечение международных инициатив Елбасы выступил депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Мухтар Ерман.

«Потенциал международных инициатив Елбасы, безусловно, сохраняет свою актуальность в текущей и долгосрочной исторической перспективе. Выдвинутые идеи диалога в интересах мира и устойчивого развития оказывают благотворное влияние на позитивное развитие ситуации в различных областях международного сотрудничества и являются признанным компонентом глобальной повестки дня», – подчеркнул он.

Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Маргулан Баймухан представил доклад «Международные инициативы Елбасы как основа внешней политики Казахстана», в котором обозначил основные вехи становления и развития внешней политики страны.

«Воля Н.А. Назарбаева всегда находила выражение в государственной политике и выстраивании внешнеполитического курса страны. По этой причине трудно отделить процесс государственного строительства в Казахстане от личности его Первого Президента. Этому во многом способствовали и личные качества Елбасы, его харизма и международное признание. Несомненно, главе Казахстана удалось за короткое время утвердиться в политической элите современного мира, поскольку его личность ассоциируется со стабильностью и предсказуемостью. Выверенный внешнеполитический курс Первого Президента стал для международного сообщества олицетворением стабильности, динамичной и процветающей модели развития государства», – акцентировал М.Баймухан.

В работе конференции также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Казахстан Селим Хазбиевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев, ректор КГУ им. Ш.Уалиханова, кандидат экономических наук Марат Cырлыбаев («Образование по международным стандартам: инициативы Елбасы»), экс-министр иностранных дел Республики Казахстан (1991-1994 гг.), профессор Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, доктор политических наук, профессор Тулеутай Сулейменов («Внешнеполитические инициативы Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в период 1991-1994 гг.»), директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, доктор социологических наук, профессор Зарема Шаукенова («Путь к безъядерному миру: инициативы Елбасы»), ректор Швейцарской школы прикладных наук по экономике и менеджменту Доминик А.Г. Джордан (видеодоклад «Уникальный вклад Казахстана в мир и понимание»), доктор политических наук, профессор Jamestown Foundation Теодор Карасик (видеодоклад «Стратегия ОАЭ в Казахстане»), заведующая кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, директор Исследовательского Аналитического Центра «Русская мечта», доктор политических наук, профессор Инна Ветренко («Евразийская интеграция как перспективный проект Н.А. Назарбаева: история и прогнозы»), заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, доктор экономических наук, профессор Анатолий Башмаков («От мира и согласия в Казахстане – к миру и безопасности на планете»), доктор PhD, профессор Института исследований тюркского мира Эгейского университета Экижи Метин (видеодоклад «Тюркские отношения»), ректор Университета прикладных наук им. Яна Амоса Коменского в Лешно, профессор Мачей Петшак (видеодоклад «Важность и роль международного сотрудничества университетов для укрепления мира во всем мире»), директор Филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области, кандидат филологических наук, ассоциированный профессор Белла Газдиева («Глобальные инициативы Н.Назарбаева по развитию интеллектуального потенциала страны»), доктор политических наук, профессор Института Дальнего Востока Российской академии наук Владимир Петровский (видеодоклад «Наследие Н.Назарбаева как политического мыслителя»), советник ректора ЕНУ им. Л. Гумилева заведующая кафедрой политологии, доктор философии (PhD) Индира Рыстина («Жаһандық сын-қатерлердің алдын алудағы Н.Назарбаев бастамаларының ролі»).

Онлайн-конференция продолжалась более двух часов. Стоит отметить, что выступления и доклады международной научно-практической онлайн-конференции «Н.А. Назарбаев и международные инициативы Казахстана: практика и приоритеты» уже опубликованы и изданы отдельным сборником, в который также вошли статьи более 40 участников онлайн-конференции. Все доклады и выступления представляют интерес для широкого круга читателей, могут быть использованы в практической деятельности.

Подводя итоги, А.Рахимжанов, выразил благодарность и признательность всем участникам и особенно докладчикам, проанализировавшим внешнеполитические инициативы Казахстана и давшим высокую оценку роли Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в их реализации.



