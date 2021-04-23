Состоялась очередная встреча С5+1

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В формате видеоконференции прошла встреча высокого уровня С5+1 с участием заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, Государственного секретаря США Энтони Блинкена и глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана Руслана Казакбаева, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и Узбекистана Абдулазиза Камилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Участники обсудили пути и планы расширения торгово-экономических связей, совместные усилия по реагированию на актуальные вызовы международному сотрудничеству в условиях пандемии COVID-19. Состоялся конструктивный обмен мнениями по подходам сторон к обеспечению мира и стабильности в Афганистане и по проблемам изменения климата.

Стороны отметили, что, несмотря на глобальные потрясения, платформа остаётся эффективной площадкой для наращивания экономического сотрудничества США со странами Центральной Азии, а также взаимодействия внутри самого региона, развития транзитно-транспортного потенциала, координации усилий по охране окружающей среды, укрепления региональной безопасности.

М. Тлеуберди подчеркнул «важность продолжения работы в рамках диалога С5+1 по привлечению американских инвестиций и технологий в Центральную Азию, а также по борьбе с изменением климата».

Действующий с 2015 года формат «С5+1» представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью государствами Центральной Азии и США.



