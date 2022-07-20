Состоялась неформальная встреча президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – В Чолпон-Ате состоялась неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

Главы государств в ходе прогулки на теплоходе по Иссык-Кулю обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимоотношений между странами, обменялись мнениями по ряду вопросов региональной повестки.



