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    Состоялась неформальная встреча президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

    20 Июля 2022, 20:26

    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – В Чолпон-Ате состоялась неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

    Главы государств в ходе прогулки на теплоходе по Иссык-Кулю обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимоотношений между странами, обменялись мнениями по ряду вопросов региональной повестки.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Узбекистан Кыргызстан
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