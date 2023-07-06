Состоялась церемония закладки нового здания Педагогического колледжа им. Ауэзова

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Строительство здания стало особым подарком к 120 – летнему юбилею первого в Казахстане педагогического учебного заведения-педагогического колледжа имени Мухтара Омархановича Ауэзова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

В этом году исполняется 120 лет со дня образования первого в Казахстане педагогического учебного заведения – педагогического колледжа имени Мухтара Ауэзова.

В преддверии юбилея по инициативе акима области началось строительство нового учебного корпуса при учебном заведении, а уже сегодня состоялась церемония закладки фундамента нового здания.

В мероприятии приняли участие аким области Абай Нурлан Уранхаев, председатель маслихата области Абай Куаныш Сулейменов, учитель-ветеран, выпускник учебного заведения, ветеран труда Райхан Каштеков, профессорско-преподавательский состав колледжа и студенты.

«Сегодня знаменательный день для учебного заведения. Мы искренне рады, что наша долгожданная мечта сбылась. По инициативе акима области Нурлана Уранхаева началось грандиозное строительство. Это память об именитых алашординцах. Мы благодарны вам!» - сказала директор колледжа Шагангуль Жанаева.

В ходе этого мероприятия, глава региона проинспектировал процесс строительных работ и дал соответствующие поручения.