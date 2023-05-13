Состоялась церемония открытия «Шуша - культурная столица тюркского мира-2023»

ШУША. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Министерство культуры Азербайджана и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) провели в пятницу в городе Шуша официальную церемонию открытия «Шуша - культурная столица тюркского мира-2023». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В мероприятии приняли участие представители государства, делегации стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), руководители организаций сотрудничества тюркских стран и другие гости.

Сначала гости ознакомились с уголком «Кулинария и ремесла», организованным перед гостиницей «Карабах».





Выступивший на мероприятии министр культуры Адиль Керимли сказал, что этот год насыщен важными историческими событиями для Азербайджана и тюркского мира. Министр отметил, что 100-летний юбилей основателя независимого Азербайджана, общенационального лидера азербайджанского народа, одного из незаменимых лидеров тюркского мира Гейдара Алиева отмечается с большой торжественностью, и в связи с этим 2023 год объявлен в Азербайджане «Годом Гейдара Алиева». Город Шуша, являющаяся культурной столицей Азербайджана, был выбран «Культурной столицей тюркского мира» на этот год, в тюркском мире отмечается 100-летие Турецкой Республики и 30-летие создания ТЮРКСОЙ.

Министр подчеркнул, что сегодня Шуша и весь Карабах переживают период возрождения. Ведутся интенсивные работы по комплексному восстановлению и реконструкции городов, сел, историко-культурных памятников, разрушенных лесных массивов и всей жилой инфраструктуры. Восстанавливается историко-культурный облик города Шуша, в Шуше возрождается культурная жизнь.

По его словам, в Шуше в рамках запланированного на октябрь Постоянного совета министров запланировано проведение первого Форума культуры тюркского мира.





Выступивший на мероприятии генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев сказал, что эти земли являются колыбелью искусства и музыки. Шуша является родиной Хуршидбану Натаван, Наджаф-бея Везирова, Узеира Гаджибейли и многих других корифеев искусства: «Поскольку Шуша была объявлена «Культурной столицей тюркского мира», нас ждут насыщенные и запоминающиеся программы в этом городе, облику которого очень идут атмосфера радости и возрождения. После того, как город Шуша был объявлен «Культурной столицей тюркского мира», решением Постоянного совета ТЮРКСОЙ на 2023 год, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, был подготовлен совместный план действий с Министерством культуры Азербайджана в соответствии с Планом мероприятий Кабинета министров», - подчеркнул он.

Султан Раев сообщил, что открытие III кинофестиваля тюркского мира «Горгуд Ата» ТЮРКСОЙ состоится в Шуше. Отметив, что церемония закрытия года «Шуша – культурная столица тюркского мира» запланирована на ноябрь, он сказал: «На церемонии закрытия эстафета «Культурной столицы тюркского мира» 2024 года будет передана городу Анев в Туркменистане».

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ добавил, что запланированная программа в Шуше будет более запоминающейся, чем мероприятия, проведенные до сих пор в рамках проекта «Культурная столица тюркского мира».

Поздравив всех участников с объявлением города Шуша «Культурной столицей тюркского мира», генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев сказал, что Азербайджанская Республика в результате независимой, последовательной и решительной политики, проводимой в последние годы, укрепила авторитет среди стран мира и стала одним из ведущих государств региона.

Кубанычбек Омуралиев выразил уверенность, что в Шуше, провозглашенной «культурной столицей тюркского мира», пройдут интересные мероприятия, и призвал творческих деятелей всех тюркоязычных стран принять в них самое активное участие.

Народный артист Полад Бюльбюльоглу назвал город Шуша поющим сердцем Азербайджана. Подчеркнув значение Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», организованного в эти дни в Шуше, народный артист отметил, что этот музыкальный фестиваль объединил и сблизил братские тюркские народы.

На мероприятии генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев от имени организации вручил памятные подарки Адилю Керимли, Айдыну Керимову, Поладу Бюльбюльоглу и Кубанычбеку Омуралиеву.

Затем гостям была представлена концертная программа, в которой приняли участие музыкально-фольклорные ансамбли из стран тюркского мира.

Отметим, что 31 марта 2022 года в городе Бурса Турецкой Республики решением постоянного Совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ город Шуша, древняя колыбель искусства мугама, был объявлен «Культурной столицей тюркского мира» на 2023 год.

Напомним, что основа проекта «Культурная столица тюркского мира» была заложена в 2010 году на 10-м саммите глав тюркоязычных стран, состоявшемся в Стамбуле. Согласно решению, каждый год один город тюркского мира объявляется «культурной столицей». За эти годы «культурной столицей тюркского мира» объявлялись города Астана (2012 г., Казахстан), Эскишехир (2013 г., Турция), Казань (2014 г., Татарстан - РФ), Мерв (2015 г., Туркменистан), Шеки (2016 г., Азербайджан), Туркестан (2017 г., Казахстан), Кастамону (2018 г., Турция), Ош (2019, Кыргызстан), Хива (2020, Узбекистан) и Бурса (2022, Турция). Шуша – 11-й город тюркского мира, который стал столицей года тюркского мира.



