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    Состоится ли второй бой Головкин — Деревянченко в феврале 2020 года

    21 Октября 2019, 08:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный украинский журналист Святослав Осипов, редактор сайта vRINGe.com, рассказал о том, какова вероятность того, что в запланированную Геннадием Головкиным дату 29 февраля 2020 года в Чикаго он даст реванш Сергею Деревянченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Все же вопрос в том, нужен ли этот бой Головкину. И ответ очевиден: нет, не нужен. Деревянченко, конечно же, от боя бы не отказался. Но после ярчайшего перформанса ему также вполне светят отличные варианты, в том числе и титульные — (по линии WBO) Деметриус Эндрэд и (по линии WBC) Жермалл Чарло. Держим кулачки, чтобы в выигрыше оказались оба — заслужили», — призывает специалист из Украины.

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    Спорт Головкин
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