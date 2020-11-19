Состоится конкурс на продвижение бренда Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Управление культуры Туркестанской области объявило конкурс видеофильмов «Туран даласы». Конкурс, посвященный популяризации природы и неизведанных тайн южного края, пройдет с 1 по 25 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Творчество неравнодушных участников к развитию своего региона будут оценивать по креативности самой идеи и содержанию сценария

Творческий конкурс направлен на реализацию проекта «Туған жер» в программе Главы государства «Рухани жаңғыру». Основная цель - изучение истории районов, городов Туркестанской области, популяризация историко-культурных и сакральных мест. Главное - внести вклад в формирование бренда каждого населенного пункта и продвигать его дальше.

На конкурс видеофильмов подали заявки 15 участников из городов-районов области, представлено 17 произведений. Видеофильмы в настоящее время освещаются на официальных страницах областного управления культуры и в социальных сетях. В качестве членов жюри конкура примут участие известный в стране кинорежиссер, сценарист и актер Ахан Сатаев, режиссер, продюсеры Олжас Ермекбаев и Мейржан Алиакбаров.

Победителей определят после полной публикации работ претендентов. Учитывается количество просмотров видеофильмов, оценки и отзывы зрителей.

Обладателю Гран-при присудят 700 тысяч тенге, I место-500 тысяч тенге, II место - 300 тысяч тенге (два человека), III место-200 тысяч тенге (три человека). Пятерым участникам будут вручены поощрительные призы и дипломы по 100 тысяч тенге.