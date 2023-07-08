Составлен рейтинг лучших олимпийских школ Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Республиканским научно-практическим центром «Дарын» для более совершенного подведения итогов республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2022-2023 учебного года выведен рейтинг 100 лучших олимпийских школ страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Как сообщили в ведомстве, за право стать лучшей олимпийской школой боролись 314 школ республики. По итогам олимпиады первое место завоевали 4 школы, 9 школ разделили второе место, 14 школ удостоились третьего места.

Рейтинг выводился по формуле, где золотая медаль оценивается в 3 балла, серебряная – 2 балла и бронзовая – 1 балл.