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    Составлен рейтинг лучших олимпийских школ Казахстана

    8 Июля 2023, 20:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Республиканским научно-практическим центром «Дарын» для более совершенного подведения итогов республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2022-2023 учебного года выведен рейтинг 100 лучших олимпийских школ страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    Как сообщили в ведомстве, за право стать лучшей олимпийской школой боролись 314 школ республики. По итогам олимпиады первое место завоевали 4 школы, 9 школ разделили второе место, 14 школ удостоились третьего места.

    Рейтинг выводился по формуле, где золотая медаль оценивается в 3 балла, серебряная – 2 балла и бронзовая – 1 балл.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Минпросвещения РК
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