Составлен портрет жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня столицы в Казахстанском институте общественного развития «Рухани жаңғыру» на основе ряда социсследований, проведенных в 2021 году, определили портрет жителей г. Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

В сфере развития благотворительности подавляющее большинство жителей (81%) положительно относятся к благотворительности и стараются помогать нуждающимся. Это самый высокий показатель среди жителей регионов.

По результатам опроса, горожане положительно оценивают к развитию инклюзивного образования в стране. Так, 57% жителей г. Нур-Султан считают казахстанскую систему образования благоприятной для людей с особыми потребностями.

В ходе исследования развития молодежной среды было отмечено, что самыми популярными трендами столичной молодежи являются волонтерство (55%) и здоровый образ жизни (30%). При этом большая часть молодых жителей (56%) занимаются спортом на регулярной основе.

Помимо спорта жители Нур-Султана уделяют внимание творческому развитию. В тройке популярных занятий у горожан - рисование (14%), игра на музыкальных инструментах (10%) и декоративно-прикладное искусство (10%).

Столичные жители считают, что семейные ценности являются самыми важными. Так, 91% жителей считают, что семья имеет наибольшую ценность в жизни.

В свою очередь, патриотизм столичных горожан проявляется в любви, уважении к своей стране и гордости за нее (41%), а также в службе в армии и готовности защищать Родину (32%)

В целом, 79% жителей в свете событий, связанных с карантином, смотрят в будущее с чувством надежды, что всё будет хорошо.