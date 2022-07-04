Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Составлен портрет приезжающих в Нур-Султан иностранных туристов

    4 Июля 2022, 17:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приезжающий в Нур-Султан бизнес-турист тратит более 1 тыс. долларов за весь период своего пребывания в городе. Обычный же турист расходует около 200 долларов в день. Об этом сообщил руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждый бизнес-турист, который приезжает в столицу, тратит более тыс. долларов за период своего пребывания. Обычный турист расходует около 200 долларов в день. Совместно с компанией Master Card мы провели анализ. Нам хотелось изучить портрет туриста. Даже то место, где расположена фоторамка, выбрано неспроста. Байтерек – символ не только столицы, но и нашей страны. Большинство туристов посещают именно монумент «Байтерек», - сказал журналистам Ержан Балтаев.

    Он пояснил, как выглядит портрет иностранных туристов, приезжающих в столицу.

    «Больше всего к нам приезжают туристы до 40 лет из России и соседних стран. В большей степени они приезжают по бизнес-целям, для развития бизнеса. После пандемии на международном уровне приостановлены многие аналитические статистические данные. Надеюсь, с 2023 года динамика развития туризма достигнет того уровня, который был до пандемии», - добавил Е. Балтаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Туризм
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    В Египте загорелась яхта с туристами
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка