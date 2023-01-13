Состав общественных советов обновился на 90% - глава МИОР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году состав общественных советов обновился на 90%. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручение Главы государства требует формирования открытого гражданского общества. В данном направлении законопроекты об общественном контроле и онлайн-петициях были одобрены Мажилисом Парламента в первом чтении. В закон об общественных объединениях вносятся изменения. В 2022 году состав общественных советов обновился на 90%», - сообщил в ходе расширенного заседания коллегии министерства Дархан Кыдырали.

Также он заявил о том, что на сегодня пересматривается работа «Центра поддержки гражданских инициатив».

«Мы считаем, что в дальнейшем направление работы «Центра гражданских инициатив» должно быть связано с комплексными научными исследованиями», - сказал глава ведомства.

«Министерство отвечало за организацию Национального курултая, прошедшего с участием Главы государства в Улытау. Запущено мобильное приложение Qurultay, начала транслироваться телевизионная программа «Ұлттық құрылтай»», - также проинформировал министр.

Вместе с тем, как добавил Дархан Кыдырали, для обоснования научных выводов и исследований были разработаны три национальных доклада о семье, молодежи и общественных советах.

Ранее сообщалось о разрабатываемой в Казахстане Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий.



