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    Состав общественных советов обновился на 90% - глава МИОР РК

    13 Января 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году состав общественных советов обновился на 90%. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поручение Главы государства требует формирования открытого гражданского общества. В данном направлении законопроекты об общественном контроле и онлайн-петициях были одобрены Мажилисом Парламента в первом чтении. В закон об общественных объединениях вносятся изменения. В 2022 году состав общественных советов обновился на 90%», - сообщил в ходе расширенного заседания коллегии министерства Дархан Кыдырали.

    Также он заявил о том, что на сегодня пересматривается работа «Центра поддержки гражданских инициатив».

    «Мы считаем, что в дальнейшем направление работы «Центра гражданских инициатив» должно быть связано с комплексными научными исследованиями», - сказал глава ведомства.

    «Министерство отвечало за организацию Национального курултая, прошедшего с участием Главы государства в Улытау. Запущено мобильное приложение Qurultay, начала транслироваться телевизионная программа «Ұлттық құрылтай»», - также проинформировал министр.

    Вместе с тем, как добавил Дархан Кыдырали, для обоснования научных выводов и исследований были разработаны три национальных доклада о семье, молодежи и общественных советах.

    Ранее сообщалось о разрабатываемой в Казахстане Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Общество МИОР
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