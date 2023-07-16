Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Состав аптечки для оказания первой помощи обновили в Казахстане

    16 Июля 2023, 16:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило состав аптечки для оказания первой помощи с учетом большей функциональности и доступности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «С учетом анализа международного опыта Турции, Германии, США, Южной Кореи и других стран в состав аптечки входят: марлевые бинты (стерильные и нестерильные), эластичные бинты, перевязочный пакет, медицинский лейкопластырь, ножницы тупоконечные, металлические, карманная маска для искусственной вентиляции легких, косынка-бандаж для перевязки, спасательное одеяло, мгновенный пакет со льдом, свисток, фонарь, футляр для аптечки, блокнот, карандаш, влажные салфетки (антисептические), перчатки, жгут и рекомендации по использованию для оказания первой помощи пострадавшему.

    Согласно приказу аптечка для оказания первой помощи может быть доукомплектована на усмотрение пользователя, согласно индивидуальным потребностям и пожеланиям», - сказано в сообщении ведомства.

    На промышленных объектах состав аптечки дополняется средствами (антидотами), предназначенными для экстренной обработки пораженного участка тела пострадавшего, в зависимости от вредных или опасных производственных факторов с приложением инструкции по применению.

    Новый состав аптечки для оказания первой помощи утвержден приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сбитая полицейской автомашиной женщина скончалась в Шымкенте
    Более 15 тысяч детей родились в Астане в этом году
    Где и как можно заразиться туберкулезом
    Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах