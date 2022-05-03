Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области

    3 Мая 2022, 19:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственной следственно-оперативной группой Южного регионального военно-следственного управления МВД РК задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели военнослужащего срочника Алибека Калбая в поселке городского типа Гвардейский Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

    Им оказался сослуживец одного призыва.

    Основанием к задержанию послужили показания свидетеля и результаты судебно-медицинской экспертизы с признаками насильственной смерти.

    Материалы направлены в суд для санкционирования меры пресечения на содержание под стражей.

    Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение уставных правил, повлекшее смерть человека (ст. 440 ч. 4 УК РК).

    Досудебное производство продолжается.

    Ранее о гибели солдата в Минобороны сообщили , что прижизненных травм и гематом не обнаружено.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование гибели солдата в Жамбылской области.

    Семье погибшего солдата Алибека Калбая предусмотрена материальная помощь в размере 500 МРП (1 млн 531 тыс. 590 тенге), а на погребение - в размере 80 МРП (245 040 тенге).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Генпрокуратура Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков