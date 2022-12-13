Сошедший лед снес ограждение на набережной реки Есентай в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы из-за перепадов температуры воздуха зафиксирован сход льда на набережной реки Есентай, который снес ограждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сети появилось видео.

В акимате сообщили, что управлением экологии и окружающей среды города совместно с сотрудниками районного акимата осуществлен выезд на место. Будут приняты соответствующие меры по очистке.

«Из-за перепадов температуры воздуха зафиксирован сход льда на набережной реки Есентай, который снес ограждение. Сотрудниками управления экологии и окружающей среды города совместно районным акиматом, ДЧС Алматы и Службой спасения принимаются оперативные меры по очистке и восстановлению территории», - отметили в акимате.

В ДЧС Алматы уточнили, что 13 декабря по речке Есентай, выше проспекта Аль-Фараби образовался шугоход, в результате которого, потоком повреждено ограждение и перила пешеходного моста. На месте проводят обследование сотрудники ГУ «Казселезащита», ДЧС.

Фото ДЧС Алматы