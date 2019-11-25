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    Соседству с Казахстаном мы должны только радоваться – профессор из Кыргызстана

    25 Ноября 2019, 21:39

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Своим мнением о потенциале взаимоотношений Казахстана и Кыргызстана поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» заведующий кафедрой «Национальной экономики и регионального развития» Кыргызско-российского университета, профессор Асылбек Аюпов.

    «Казахстан и Кыргызстан - это соседние, братские республики, испокон веков дружественные государства. Крепкие отношения у нас сложились еще со времен Советского Союза. Это два побратима, два близких народа. У меня мать казашка, моя дочь вышла замуж за парня-казаха. Можно сказать, и родственные связи у нас очень тесно переплетены. Объективно мы всегда должны быть вместе - и в экономическом, и в культурном, и просто в человеческом плане. Но если наложить на террирорию Казахстана нашу страну, то будет лишь 7% вашей страны, то есть территориальный и экономический потенциал у нас разный и, я бы сказал, несопоставимый», - сказал Асылбек Аюпов.

    Ученый добавил, что по запасам полезных ископаемых Казахстан является лидером в мире.

    «Все знают, что Казахстан обладает большими нефтяными запасами. Казахстан - развитое государство с большой перспективой. У Казахстана большие перспективы и в области машиностроения, и в области больших наукоемких производств. Между нашими государствами больше тысячи километров общих границ, поэтому, имея такого соседа, мы должны только радоваться», - подчеркнул профессор.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Кыргызстан Общество
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