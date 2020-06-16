Сосед спас троих детей из горящего дома в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел сегодня в дачном обществе «Тюльпан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города НУР-СУЛТАН.

Как сообщили в ведомстве, сегодня в 10.16 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в ДО «Тюльпан». Незамедлительно на место вызова прибыли пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан. Горели телевизор, домашние вещи и потолочное перекрытие.

В доме находились трое маленьких детей, оставшиеся одни без присмотра взрослых - мама вышла за водой. К счастью, один из соседей, Саламат Алламберген, увидев дым и услышав крики детей, подбежал к дому. Вначале попытался спасти детей через окно, но это не удалось из-за маленького проема. Тогда мужчина стал ломать дверь.

Укутавшись в ткань, он благополучно проник в дом, но из-за густого едкого дыма видимость была нулевая и Саламат приближался к детям лишь на зов плача. Двое детей обнявшись находились посередине комнаты, а один, самый маленький, спрятался под диван.

Схватив сначала двоих детей, а затем еще одного, мужчина вынес их на улицу. После принялся тушить пожар с помощью 5-литровых колб с водой, находившихся рядом.

Дети, двое мальчиков 2015 и 2019 года рождения и девочка 2017 года рождения, были благополучно спасены и после осмотра врачей отпущены домой, их состояние удовлетворительное.

31-летний Саламат Сапарбаевич Алламберген работает арматурщиком в ТОО «МонолитАзияГрупп». Женат, воспитывает троих детей.

«Страх присутствовал, но услышанный плач детей заглушил мой страх, в тот момент у меня была одна мысль - успеть спасти», - рассказывает герой.

Ранее Саламат работал в военной разведке, горном спецназе, ему приходилось участвовать в учениях. Но такой случай в его жизни впервые.

Департамент по ЧС города Нур-Султан благодарит героя за совершенный героический поступок и просит родителей не оставлять маленьких детей без присмотра взрослых.





