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    SOS-приложение разработали павлодарские старшеклассницы

    10 Ноября 2022, 20:07

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы разработали приложение быстрого вызова экстренных служб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «KZCall» Алуа Жастилек и Айгерим Айтбаева создали под руководством учительницы информатики Ольги Литвиновой. Их разработка заняла первое место в конкурсе научных проектов среди НИШ в Астане.

    Как пояснили школьницы, «KZCall» позволяет быстро вызвать экстренные службы, в системе указаны основные номера: скорой помощи, пожарной, психологической и полиции. По словам разработчиц, каждый пользователь Android может бесплатно скачать приложение и установить его на свой телефон. Приложение помогает сделать экстренный вызов не только взрослым, но даже маленьким детям, которые еще не умеют читать и писать.

    «Мы разрабатывали наш проект полгода. Было интересно изучить платформу AppInventor и Renderforest, в которых создавали приложение и видео. В дальнейшем мы планируем добавить больше номеров и популяризировать наше приложение», — сообщили Алуа Жастилек и Айгерим Айтбаева.


    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Образование
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