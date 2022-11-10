SOS-приложение разработали павлодарские старшеклассницы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы разработали приложение быстрого вызова экстренных служб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«KZCall» Алуа Жастилек и Айгерим Айтбаева создали под руководством учительницы информатики Ольги Литвиновой. Их разработка заняла первое место в конкурсе научных проектов среди НИШ в Астане.

Как пояснили школьницы, «KZCall» позволяет быстро вызвать экстренные службы, в системе указаны основные номера: скорой помощи, пожарной, психологической и полиции. По словам разработчиц, каждый пользователь Android может бесплатно скачать приложение и установить его на свой телефон. Приложение помогает сделать экстренный вызов не только взрослым, но даже маленьким детям, которые еще не умеют читать и писать.

«Мы разрабатывали наш проект полгода. Было интересно изучить платформу AppInventor и Renderforest, в которых создавали приложение и видео. В дальнейшем мы планируем добавить больше номеров и популяризировать наше приложение», — сообщили Алуа Жастилек и Айгерим Айтбаева.





Фото: pavlodarnews.kz



