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Неудачное селфи: Сорвавшийся со скалы в Бурабае астанчанин находится в реанимации

26 Июля 2018 10:43 262
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Неудачное селфи: Сорвавшийся со скалы в Бурабае астанчанин находится в реанимации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сорвавшийся со скалы в Бурабайском районе Акмолинской области 24-летний житель Астаны находится в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сорвавшийся со скалы турист находится в реанимации Бурабайской районной больницы.

Как рассказали врачи, состояние пациента оценивается как крайне тяжелое, ночью мужчина перенес операцию. Пациент был доставлен с переломами черепа и костей голени. В такой ситуации медики не дают никаких прогнозов.

В ДЧС Акмолинской области пояснили, что, по словам самого 24-летнего жителя Астаны, на прогулке на высоте 948 метров он делал селфи, поскользнулся и упал со скалы.

Напомним, 25 июля 2018 года в 11:28 в единую дежурную диспетчерскую службу «112» поступило сообщение от очевидца, что на горе в районе поляны Абылай хана в Бурабайском районе лежит травмированный человек. Оперативным дежурным незамедлительно на место происшествия были направлены скорая медицинская служба и спасательное подразделение ДЧС Акмолинской области. Мужчина был отправлен в больницу.

 

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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