Сорокапроцентный рост показало автомобилестроение в Казахстане в текущем году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров доложил о ситуации в отечественном машиностроении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 31,9%, в том числе в автомобилестроении – на 40,8% и производстве электрооборудования – на 37,8%. Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания, продуктов нефтепереработки, строительных материалов, напитков, пластмассовых изделий и легкой промышленности», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,3%. При этом добыча нефти выросла на 2,4%, добыча газа – на 1,3%, добыча прочих полезных ископаемых – на 20%.

«Добыча металлических руд снизилась на 0,5%, услуги в горнодобывающей промышленности – на 7,3%, добыча угля – на 8,5%. Объем выполненных строительных работ увеличился на 12,1%. Положительная динамика зафиксирована в 18 регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях и в области Жетысу», - добавил министр.