Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.05 eur/kzt 485.5

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.28
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сорокапроцентный рост показало автомобилестроение в Казахстане в текущем году

    13 Июня 2023, 10:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров доложил о ситуации в отечественном машиностроении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 31,9%, в том числе в автомобилестроении – на 40,8% и производстве электрооборудования – на 37,8%. Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания, продуктов нефтепереработки, строительных материалов, напитков, пластмассовых изделий и легкой промышленности», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    По его словам, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,3%. При этом добыча нефти выросла на 2,4%, добыча газа – на 1,3%, добыча прочих полезных ископаемых – на 20%.

    «Добыча металлических руд снизилась на 0,5%, услуги в горнодобывающей промышленности – на 7,3%, добыча угля – на 8,5%. Объем выполненных строительных работ увеличился на 12,1%. Положительная динамика зафиксирована в 18 регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях и в области Жетысу», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Транспорт Миннацэкономики Авто
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что делают для стабилизации цен на продукты в области Улытау
    Пропавшего мужчину нашли в машине на дне Иртыша в Павлодарской области
    Не знал о фиксации нарушений: водителя со штрафами на миллион тенге выявили в Атырау
    Визит Президента Германии, адыраспан для Астаны, международный форум волонтеров - обзор недели в Казахстане
    Популярное
    1 19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
    2 Рекордный взлет в АТР и 200 млн тенге: Александр Бублик празднует победу
    3 Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
    4 Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
    5 Пропавшего мужчину нашли в машине на дне Иртыша в Павлодарской области