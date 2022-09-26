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    Сорок один казахстанец заболел КВИ за сутки

    26 Сентября 2022, 08:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Из них:

    в Абайской области – 2,

    в городе Астане – 15,

    в г. Алматы – 11,

    в Акмолинской области – 1,

    в Карагандинской области – 6,

    в Костанайской области – 4,

    в Северо-Казахстанской области – 2,

    Всего в стране подтверждено 1 393 216 случая.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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