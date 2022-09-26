Сорок один казахстанец заболел КВИ за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них:

в Абайской области – 2,

в городе Астане – 15,

в г. Алматы – 11,

в Акмолинской области – 1,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 4,

в Северо-Казахстанской области – 2,

Всего в стране подтверждено 1 393 216 случая.



