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    Сорок объектов выставили на торги по приватизации в Казахстане

    14 Июня 2022, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 721 объекта. Об этом сообщил на заседании Правительства заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Минфина пояснил, что это с учетом 51 объекта, предусмотренного к реализации в периметре материнских компаний.

    «За отчетный период из общего количества 670 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 227 объектов на сумму 61 млрд тенге. 40 объектов находятся на торгах. 36 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    По данным министра, 162 объекта находятся на предпродажной подготовке.

    «205 объектов предлагаются к исключению из комплексного плана в рамках работы Комиссии по демонополизации экономики на предмет недопущения появления новых частных операторов», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК Легализация. Приватизация
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