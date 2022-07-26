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      Северо-Казахстанская область

    Сорок лобовых столкновений автомобилей зарегистрировали в СКО

    26 Июля 2022, 11:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области каждое третье дорожно-транспортное происшествие – лобовое столкновение. На эту категорию приходится 40 из 127 зарегистрированных с начала года аварий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, чаще всего к ДТП на дорогах приводят превышение скорости и выезд на встречную полосу, ошибки при повороте налево.

    За шесть дней только в Петропавловске патрульные выявили около 300 нарушений правил дорожного движения. Более 40 из них допустили пешеходы и велосипедисты. Шесть человек задержали пьяными за рулем.

    «С начала года в области произошло 33 наезда на пешеходов, в этих происшествиях 5 человек погибли и 35 получили травмы. В период каникул на улицах много детей. Полицейские напоминают водителям о повышенной осторожности вблизи пешеходных переходов, на участках дорог с ограниченной видимостью. Проводятся профилактические беседы и с пешеходами. За шесть дней к ответственности привлекли 14 водителей за использование телефона при управлении транспортом. Не все автомобилисты понимают, что при внезапном изменении ситуации на дороге телефонный разговор может стоить жизни как им самим, так и другим участникам движения», - отметил и.о. начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП МВД РК
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